السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يسقبل رئيس جامعة الفيصل



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد بن علي آل هيازع.

واستمع معاليه إلى شرح عن أعمال الجامعة ونشاطاتها والخطط المستقبلية لها.

// انتهى //

10:59ت م

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