شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ساخر من رونالدو بعد سقوط اليونايتد المدوي أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بشكل مثير للجدل فى تدريبات النصر صباح اليوم، حيث ظهر اللاعب مبتسما وسعيدا، فى إشارة وسخرية واضحة من اللاعب، لسقوط فريقه المدوي أمام ليفربول بسباعية نظيفة، فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويري رونالدو أن هذه النتيجة القاسية لليونايتد، ردت له جزءا من أعتباره، بعد إتهام وسائل الإعلام له، بأنه المتسبب فى سقوط الفريق السابق أمام الريدز بخماسية، فى إطار منافسات الدوري الإنجليزي أيضا بالموسم الماضي.

كما أن اللاعب، ما زال يري أنه تعرض للظلم البين فى تجربته السابقة، وتعامله مع المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لليونايتد، لذلك فإنه أكثر اللاعبين سعادة لما حدث فى فريقه السابق ليلة أمس.



رونالدو ضحية تين هاج فى اليونايتد

وتعاطفت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية، مع النجم البرتغالي رونالدو، بعد سقوط اليونايتد المدوي أمام الليفر، فى إشارة إلى أن اللاعب كان ضحية لطريقة تين هاج التعسفية والمتكبرة، فى وجه اللاعبين الكبار بطبيعته، مما أدي إلى إستبعاده لأوقات كثيرة قبل رحيله.



مباراة النصر السعودي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره الاتحاد يوم الخميس القادم، فى أحدي المواجهات المثيرة على صدارة دوري روشن السعودي، والتى من المقرر لها أن تقام فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.