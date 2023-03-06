شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلى فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك المصري، يرصد التعاقد مع نجم الأهلي ومدافعه رامي ربيعة، فى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي لم يتوصل الطرفين إلى إتفاق نهائي بشأن تجديد تعاقده.

وينوي الزمالك إستغلال الفرصة فى التعاقد، مع واحدا من قدامي لاعبي الأهلي وأبنائه، والذي سبق له الإحتراف فى سبورتينج لشبونة، وتقديم مستويات جديدة سواء فى الدوري البرتغالي أو المصري.

وينتظر ربيعة فى الوقت الحالي، الموقف النهائي للسويسري مارسيل كولر، والذي لم يطلب من مسئولي الفريق فتح باب التفاوض مع اللاعب من أجل بقائه مع الفريق فى الموسم المقبل. فى إشارة قوية لإحتمالية رحيله بنهاية الموسم الجاري.



موقف مفاجئ من ربيعة عن رحيله

ومن جانبه، أكدت بعض المصادر المقربة من اللاعب، أنه فى حالة عدم تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فإن اللاعب لن يمانع فكرة الإنتقال إلى الزمالك فى ختام مسيرته، والرحيل عن الأهلي للغريم التقليدي فى صفقة إنتقال حر.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد نجح فى الحصول على توقيع عبد الله السعيد، فى وقت سابق بمثل هذه الطريقة، قبل أن يعلن الفارس الأبيض ذلك بشكل رسمي عن طريق نشر صور توقيع اللاعب، ليلجأ الأهلى إلى تجديد التعاقد مع اللاعب بمساعدة المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للأهلى حينها.