شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري الأبطال.. مفأجات بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الترجي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، فى مواجهة مرتقبة ومثيرة بين الفريقين، والمقرر لها غدا الثلاثاء.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بحثا عن الفوز ولا شئ غيره، خاصة أن الفارس الأبيض لا يمتلك سوي نقطة وحيدة يتزيل بها المجموعة الرابعة، فى الوقت الذي لم يحقق فيه الفريق القاهري أي إنتصار فى دور المجموعات، بعد مرور 3 جوالات.

فى حين يبحث الترجي عن فوزه الرابع على التوالي، لتعزيز صدارته للمجموهة الرابعة، وحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي، بغض النظر عن نتائج آخر جولتين، من الدور المجموعات.



موعد مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الترجي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.