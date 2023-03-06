شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الزمالك يستقر على المرشحين لخلافة فيريرا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك قد استقر على إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى المرحلة القادمة بصورة كبيرة، حيث يبقي الأمل الأخير الحالي للمدرب، هو الفوز على الترجي فى الجولة القادمة، والحفاظ على حظوظه فى التأهل من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وأضافت التقارير، أن الزمالك يضع جميع السيناريوهات أمامه، خاصة أن فوز الفارس الأبيض على الترجي، مع تعثر الفريق أمام شباب بلوزداد أو المريخ، لن يكون كافيا لضمان تأهل الفريق للدور القادم، على أي حال من الأحوال.

وأكدت بعض المصادر فى هذا الشأن، أنه حدث بالفعل التواصل مع أثنين مدربين فى الفترة القادمة، وهما المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والتعاون السعودي.

والمدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز السابق، والذي يحمل خبرات كبيرة فى الدوري المصري، لتجاربه العديدة، وفترته السابقة مع فريق وادي دجلة، والكرة الهجومية التي يعتمد عليها أسلوبه.



موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الترجي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الترجي يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، فى حين يتزيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل فى مباراة، والهزيمة فى مواجهتين آخرتين.