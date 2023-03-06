السعودية اليوم / وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي عددًا من مواطني منطقة نجران



نجران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، عددًا من المواطنين بمنطقة نجران للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم، وذلك في إطار لقاءات الوزير المجتمعية التي تأتي بهدف التواصل مع أفراد المجتمع، حيث جاء اللقاء أثناء زيارة معاليه للمنطقة لتدشين عددٍ من مشروعات الطرق.

وبحث معاليه مع المواطنين خلال اللقاء أبرز ما قد يواجههم من معوقات، وبحث سبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين، لافتًا النظر إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوفير طرق آمنة تربط مناطق المملكة بعضها البعض، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.

وأشار معاليه إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

10:16ت م

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نجران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، عددًا من المواطنين بمنطقة نجران للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم، وذلك في إطار لقاءات الوزير المجتمعية التي تأتي بهدف التواصل مع أفراد المجتمع، حيث جاء اللقاء أثناء زيارة معاليه للمنطقة لتدشين عددٍ من مشروعات الطرق.وبحث معاليه مع المواطنين خلال اللقاء أبرز ما قد يواجههم من معوقات، وبحث سبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين، لافتًا النظر إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوفير طرق آمنة تربط مناطق المملكة بعضها البعض، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.وأشار معاليه إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لتحقيق خدمات تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، مؤكدًا أن جميع مرئيات المواطنين ستكون محل اهتمامه وسيتم العمل على حلها - بمشيئة الله -.// انتهى //10:16ت م0026

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