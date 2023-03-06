السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ غداً استقبال طلبات المرحلة الثانية للحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث



نجران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

تبدأ جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل غداً، استقبال طلبات المرحلة الثانية للحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي الحالي، عبر البوابة الإلكترونية: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

وأوضحت الجامعة أن المرحلة الثانية تتضمن الرفع بنماذج المعادلات للمحولين داخلياً وخارجياً، وطرح الجداول الدراسية، ومعالجة الجداول الدراسية "حذف، إضافة، تغيير شعبة"، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس القادم.

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10:04ت م

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