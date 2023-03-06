السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي الهند



نيودلهي 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، جزر نيكوبار جنوب شرقي الهند.

وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، اليوم، بأن الزلزال وقع على بعد 270 من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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09:24ت م

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