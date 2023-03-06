

مكة المكرمة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

خُصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عدداً من الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من (130) معلماً ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصاً منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده، فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم "عن بعد" ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض إضافة الى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

كما تواصل الرئاسة إقامة برنامجها العلمي الدائم بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة، و عدد من الدورات العلمية المتخصصة؛ وذلك إسهاماً منها لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تقدم خدمات الإفتاء للمستفتين عن شعيرة العمرة والزيارة والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح، من خلال توزيع عدد من أصحاب الفضيلة في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام عبر (17) موقعاً منتشرة داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و(23) كبينة هاتف مجاني و (5) مكاتب للإجابة على السائلين هاتفياً، يقوم عليها ما يزيد عن (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة.

// انتهى //

09:22ت م

0020





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تخصص (130) معلما ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.