5 نماذج لتسوير الأراضي الفضاء - #عاجل

فيما انطلقت حملات رصد امتثال مُلاّك الأراضي الفضاء بإصدار ترخيص تسويرها عبر منصة «بلدي»، الأربعاء الماضي، حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 5 نماذج لتنفيذ السور، واستخدام المواد المعتمدة لتنفيذه، أبرزها أن يكون التنفيذ على حدود الملكية للأرض الفضاء، وفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، وأخذ موافقة الأمانة قبل تنفيذ التسوير، وفي حال إقامة بوابة للسور يلزم أن تكون البوابة تفتح من الداخل، وبشكل أفقي، وعرض لا يقل عن 2.4 متر، ويتم إغلاقها بشكل دائم، ويمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء، والالتزام بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة، ويمنع وضع أي مواد إعلانية على السور دون الرجوع إلى الجهة المختصة في الأمانة.

الأراضي المجهولة

شددت الوزارة لإصدار رخصة التسوير على التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة، لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة «بلدي»، والأراضي المجهول مالكها ولم يتم إصدار رخص تسوير عليها تقوم الأمانة بالتنسيق مع وزارة العدل للحصول على بيانات مالك الأرض، ووضع إعلان في موقع الأرض لمدة 6 أشهر بضرورة تسوير الأرض ومراجعة البلدية، وقيام الأمانة بتسوير الأرض بعد انتهاء مدة الإعلان، مع تحميل المالك تكاليف التسوير عند مراجعته. أبانت الوزارة أن الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة تقوم بتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها، ويمنع استخدام الأرض الفضاء المسورة لأي نشاط تجاري، لا تلزم الأراضي الموقوفة من الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع، استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفيان من رسوم الأراضي البيضاء.

حماية من التعديات

كانت أمانة الأحساء أوضحت أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الطرق المحورية والشريانية في المدن، التي اطلقتها الوزارة والمستهدفة لضبط الأراضي الفضاء الواقعة في المحاور الرئيسية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلّفات داخلها وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، والإسهام بصورة فاعلة في العملية التنموية للمدن وأنسنتها من خلال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة، وأن غرامة عدم الالتزام بإصدار ترخيص تسوير الأرض الفضاء تُقدر بـ 80 ريالاً عن كل متر مربع.

نماذج لتنفيذ السور

01 التنفيذ وفق تصميم موحد

02 يسمح بفتح بوابة للسور

03 بوابة السور تفتح من الداخل

04 يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء

05 منع المواد الإعلانية على السور

محاور مستهدفة بحاضرة الأحساء

* طريق الظهران.

*طريق العيون – العقير.

* طريق المدينة المنورة.

* طريق الملك عبدالعزيز.

* طريق جعفر الطيار.

* شارع الأمير سعود بن جلوي.

* شارع الأمير طلال بن عبد العزيز.

* شارع الأمير نايف بن عبد العزيز.

* شارع عين نجم.