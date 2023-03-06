التعويضات تستنزف نفقات البيئة

كما تصدرت الأصول غير المالية إنفاق وزارة البيئة العام الماضي بـ7.961 مليارات ريال من إجمالي 20.426 مليارا، في وقت بلغ إجمالي طلبات الشراء 1083، منها 5.72% طلبات تم إلغاؤها، وبلغ إجمالي طلبات المنافسات 3376 طلبات منافسة.
وبلغ إجمالي طلبات الشراء المقدمة العام الماضي 1083 طلب شراء، اشتملت على 4 أنواع ممثلة في: معتمدة، وملغي، ومرفوض، وغير تام، وتصدرت الطلبات المعتمدة بـ1004 طلبات بـ92.70%، والطلبات الملغية ثانيا بـ62 طلبا بـ5.72%، وطلبات غير التامة ثالثا بـ9 طلبات بـ0.83%، وطلبات مرفوضة رابعا بـ8 طلبات بـ0.73%.
نفقات للبيئة
الإعانات: 4.402 مليارات
السلع والخدمات: 4.456 مليارات
%13 تعويضات العاملين
3376 طلبات المنافسات
1084 طلبات الشراء
%92.70 معتمدة
%5.72 ملغية
%0.83 غير تامة
%0.73 مرفوضة
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