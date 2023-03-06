التعويضات تستنزف نفقات البيئة

سجلت تعويضات العاملين بوزارة البيئة العام الماضي نسبة 13.07%، بإجمالي 2.670 مليار ريال، فيما بلغت السلع والخدمات 4.456 مليارات ريال، والإعانات 4.402 مليارات ريال، ومصروفات أخرى 935.302.353 مليون ريال، وتراوحت أنواع طلبات المنافسات ما بين اتفاقية مباشرة، ومنافسة عامة، وشراء مباشر، ومبادرات، واستئجار مبنى، ومنافسة محدودة، والسوق الإلكتروني، وسلفة مؤقتة، وخدمات ضيافة.

كما تصدرت الأصول غير المالية إنفاق وزارة البيئة العام الماضي بـ7.961 مليارات ريال من إجمالي 20.426 مليارا، في وقت بلغ إجمالي طلبات الشراء 1083، منها 5.72% طلبات تم إلغاؤها، وبلغ إجمالي طلبات المنافسات 3376 طلبات منافسة.

وبلغ إجمالي طلبات الشراء المقدمة العام الماضي 1083 طلب شراء، اشتملت على 4 أنواع ممثلة في: معتمدة، وملغي، ومرفوض، وغير تام، وتصدرت الطلبات المعتمدة بـ1004 طلبات بـ92.70%، والطلبات الملغية ثانيا بـ62 طلبا بـ5.72%، وطلبات غير التامة ثالثا بـ9 طلبات بـ0.83%، وطلبات مرفوضة رابعا بـ8 طلبات بـ0.73%.

نفقات للبيئة

الإعانات: 4.402 مليارات

السلع والخدمات: 4.456 مليارات

%13 تعويضات العاملين

3376 طلبات المنافسات

1084 طلبات الشراء

%92.70 معتمدة

%5.72 ملغية

%0.83 غير تامة

%0.73 مرفوضة