السعودية اليوم / سلمان الدوسري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

رفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال في تصريح له بهذه المناسبة :" أرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار، ومواصلة العمل الإعلامي بما يواكب مكانة المملكة الريادية على مستوى العالم".

وعد معاليه هذه الثقة دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، وتعكس القفزات الكبيرة للمملكة التي تأتي استجابة لرؤية 2030 .

// انتهى //

23:31ت م

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الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسرفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للإعلام.وقال في تصريح له بهذه المناسبة :" أرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار، ومواصلة العمل الإعلامي بما يواكب مكانة المملكة الريادية على مستوى العالم".وعد معاليه هذه الثقة دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، وتعكس القفزات الكبيرة للمملكة التي تأتي استجابة لرؤية 2030 .// انتهى //23:31ت م0196

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