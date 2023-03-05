السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب الساحل الجنوبي للبيرو



ليما 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم، الساحل الجنوبي في البيرو.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 28ر16 درجة جنوباً وخط طول 62ر73 درجة غرباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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