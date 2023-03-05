السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في دورتها الرابعة



الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الليلة، حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في دورتها الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وذلك في المتحف الوطني بالرياض.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، ثم ألقى أمين عام الجائزة الدكتور مشاري النعيم كلمة أكد فيها أن الهدف من الجائزة الاهتمام ببيوت الله وتطويرها وزيادة جاذبيتها، والسعي إلى إعادة الدور الحضاري للمساجد كمراكز للإبداع، مشيراً إلى جهود الجائزة في توفير قواعد بيانات ومعلومات علمية معمارية وفنية مهنية، وإتاحتها للمعنيين والمختصين، إضافة إلى رفع الصور والرسومات والأشكال الهندسية المعمارية والسير الذاتية لرواد عمارة المساجد في العالم عبر عدد من المنصات الإلكترونية الموثوقة وبلغات مختلفة.

عقب ذلك شاهد سموّه والحضور فيلمًا وثائقياً يحكي نشأة الجائزة ومسيرتها ورسالتها وإسهامات الجائزة في توجيه الاهتمام ببيوت الله.

ثم ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة نوه فيها بشرف خدمة بيوت الله -عز وجل-، وأنها أعظم وأنبل رسالة في التحفيز على الإبداع بعمارتها وتصميمها، مشيراً إلى مكانة المساجد في الإسلام ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية هجرته إلى المدينة ببناء المسجد النبوي.

وأكد معاليه تشريف الدولة وحكومتها - رعاها الله - بخدمة الحرمين الشريفين والرعاية والإشراف على خدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى رؤية المملكة المهتمة بالعناية والتطوير بالمساجد ورسالتها الدينية.

وأُعلن خلال الحفل عن المساجد الفائزة وهي: مسجد توبالا في جمهورية صربيا، ومسجد ليوبليانا في جمهورية سلوفينيا من قارة أوروبا، ومسجد علي باشا في تركيا من قارة آسيا، ومسجد المركز الإسلامي في أستراليا من قارة أستراليا، ومسجد أبو بكر في جمهورية موزمبيق من قارة أفريقيا.

وسلم سمو أمير منطقة الرياض الجوائز للمصممين الفائزين، وتسلّم سموه هدية تذكارية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، كما تسلّم سموه هدية تذكارية من مؤسس الجائزة عبداللطيف الفوزان.

وفي ختام الحفل أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بالتوجه الحميد للجائزة، واهتمامها بالمساجد كمواقع للمسلم في العبادة وواجب الحفاظ عليها وتطوير منشآتها.

وقدم سموه شكره لأسرة الفوزان والقائمين على الجائزة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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