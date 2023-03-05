السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب تونجا



نوكو ألوفا 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 266 كيلومتراً تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 97ر17 درجة جنوباً وخط طول 94ر174 درجة غرباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

//انتهى//

23:36ت م

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