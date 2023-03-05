شكرا لقرائتكم خبر عن موقف تاليسكا من المشاركة مع النصر ضد اتحاد جدة.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تاليسكا يعود من الإصابة

وكشف الطبيب البرازيلي مارسيو سانتانا، عن موقف مواطنه أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من المشاركة ضد اتحاد جدة بالمباراة القادمة.

ويعاني تاليسكا، من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، مما دفعه لطلب السفر إلى البرازيل للخضوع إلى العلاج تحت إشراف أحد المتخصصين في مثل هذه الإصابات للعودة السريعة ومشاركة زملائه في المباريات.

وأوضح الطبيب البرازيلي عبر فيديو نشره حساب "ViVA SPORT"، أن تاليسكا تعافى تمامًا من الإصابة، حيث أظهرت الفحوصات التي خضع لها جاهزيته التامة وشفائه.

وتابع، تاليسكا بدأ تدريباته البدنية منذ يوم الإثنين، حيث يتمنى العودة قريبًا للمشاركة في مباريات نادي النصر.

موقف النصر واتحاد جدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 46 نقطة، ويلاحقه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.