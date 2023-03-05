شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب أندية دوري يلو السعودي موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

ويشهد دوري يلو السعودي، على منافسة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ونظيره النادي الأهلي، حيث يمتلك كلا منهما 49 نقطة.

ويحتل فريق الحزم، صدارة جدول ترتيب دوري يلو السعودي، وذلك برصيد 49 نقطة، بفارق الأهداف عن نظيره النادي الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وجاء جدول ترتيب دوري يلو السعودي كالآتي..

الحزم 49 نقطة

الأهلي 49 نقطة

الأخدود 44 نقطة

الرياض 44 نقطة

العربي 38 نقطة

الفيصلي 37 نقطة

الخلود 29 نقطة

جدة 29 نقطة

هجر 29 نقطة

العروبة 29 نقطة

أحد 29 نقطة

الجبلين 28 نقطة

القيصومة 26 نقطة

العين 26 نقطة

القادسية 25 نقطة

الساحل 20 نقطة

نجران 19 نقطة

الشعلة 11 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة دوري يلو السعودي

وتنقل أحداث مباريات بطولة دوري يلو السعودي موسم 2022-2023، عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات هذه البطولة.

