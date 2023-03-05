276 دورية وطائرات درونز لحماية مواقع الغطاء النباتي

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وأكد المشرف العام على التراخيص واللوائح في المركز علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لهذا العام 2023 يشمل جميع مناطق المملكة؛ حيث يتضمن أكثر من 276 فرد حماية، و16 طائرة بدون طيار مع مشغليها، وتقدر المدة الزمنية للمشروع بثلاث سنوات.
وأشار إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات والمتنزهات والمراعي حول المملكة عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليا ودوليا في هذا المجال.
وكان المركز قد أطلق خلال العام الماضي فقط 200 دورية في عدد من المناطق حول المملكة؛ حيث شملت 100 دورية لتغطية مواقع الغابات والمراعي والمتنزهات في منطقة عسير، و40 دورية في منطقة الباحة، و40 دورية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 22 دورية في منطقة جازان، ليصل إجمالي عدد الدوريات التي أطلقها المركز منذ تأسيسه نحو 500 دورية في مختلف مناطق المملكة.
دوريات العام الماضي:
- 200 دورية في عدد من المناطق.
- 100 دورية لتغطية المواقع في عسير.
- 40 دورية في منطقة الباحة.
- 40 دورية في الطائف.
- 22 دورية في منطقة جازان.
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