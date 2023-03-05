ولي العهد ورئيس موزمبيق يستعرضان آفاق التعاون

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد العيسى.
فيما حضر من جانب جمهورية موزمبيق وزير الزراعة والتنمية القروية سلسو إسماعيل كوريا، ووزير الأشغال العامة والإسكان وموارد المياه كارلوس ألبرتو مسكيتا، ووزير الشؤون المدنية لمجلس الدولة كونستا نتينو ألبرتو باسلا، ونائب وزير الخارجية والتعاون مانويل جوزيه غونسالفس، وسفير ومفوض لجمهورية موزمبيق لدى المملكة فيصل قاسم، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والتنمية عامر ميثا.
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