شكرا لقرائتكم خبر أوامر ملكية: سلمان الدوسري وزيرا للإعلام والحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية أمس تضمنت تعيين سلمان بن يوسف الدوسري وزيرا للإعلام، والدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وحمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما تضمنت تعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، والفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة، وراكان بن إبراهيم الطوق مساعدا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وتعيين إسماعيل بن سعيد الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

من جهة ثانية صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بنحو 76 لغة للملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة في الخارج، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 22 دولة خلال رمضان للعام الحالي 1444هـ.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وبين أن ذلك يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوزارة باشرت التنسيق والإعداد لشحن إصدارات المجمع للمراكز الإسلامية وفق أعلى المعايير وبما يضمن وصولها في وقتها المحدد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في تلك الدول.