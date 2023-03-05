9 أجهزة تتصدر قائمة التفاعل مع مركز التواصل الحكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت 9 أجهزة حكومية تقريـر النصف الثاني من عام 2022 لقياس تفاعل الأجهزة الحكوميـة مع البرنامـج الإعلامي الموحد (GRID) بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام.

وحافظت 4 أجهزة حكومية على تفاعلها الكامل بنسبة 100% منذ النصف الأول من عام 2022، وهي كل مـن وزارتي الداخليـة والتجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وارتفعت نسبة تفاعل 5 أجهزة حكومية إلى 100% مقارنة بنسبة تفاعلها في النصف الأول من عام 2022، وهي كل من وزارتي العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي التقرير السنوي على إصدارين، يوثقان أسبوعيا جهود الأجهزة الحكومية في توحيد رسالتها الإعلامية وتحسين جودة منتجاتها، ويعززان المشاركة والتفاعل فيما بينها.

ويعد البرنامج الإعلامي الموحد إحدى المبادرات التي أطلقها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعـلام عـام 2018، بهدف رفع مستوى كفاءة الأداء الإعلامي في الأجهزة الحكومية، وتوحيد رسائلها الإعلامية، وتعظيم جهودها المختلفة عبر خدمات متعددة يقدمها البرنامج، بتنسيق فعال للعمل الإعلامي المشترك، باعتباره حلقة وصل تربط نحو 180 جهازا حكوميا.

4 أجهزة حافظت على نسبة تفاعل 100%







وزارة الداخلية



وزارة التجارة



الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



5 أجهزة ارتفع تفاعلها إلى 100%