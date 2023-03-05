تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المركز الإقليمي للتغير المناخي يعد خطوة لتعزيز الأداء البيئي بالمملكة، وسيكون مرجعا مهما يعكس ريادة المملكة فيما يخص الحفاظ على البيئة واستدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح خلال تدشينه أمس مقر المركز، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، أن إعلان تأسيس مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت العام الماضي، بهدف تعزيز دور المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفق مستهدفات رؤية 2030، كما يعد إنشاء المركز استكمالا لجهود المملكة وما توليه من اهتمام بالأرصاد الجوية وتحديدا التغيرات المناخية.

وأبان أن المركز سيسهم في دعم متخذي القرار والسياسات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمساهمة في تطوير المعلومات المناخية، ودعم الخطط والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الجمع بين الخبراء والباحثين في هذا المجال، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون والمشاركة بما يسهم في بناء قدرات بشرية قادرة على فهم المناخ الحالي والتنبؤ بتغيراته المستقبلية، فضلا عن المساعدة في تطوير المعلومات المناخية ودعم الخطط والبرامج على المستويات كافة؛ للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية اجتماعيا، بيئيا، واقتصاديا.