التطوع في الحرمين الشريفين الأكثر تنظيما في العالم

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فيما حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها لتصل إلى عشرة آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقا عبر تطبيق تنقل.
من جهة ثانية قدمت الرئاسة، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين، وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 2.550 مستفيدا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 83.000 مستفيد من التوعية الميدانية.
خدمة قاصدي الحرمين في رمضان:
- 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين.
- 8 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين.
- 10 مجالات تطوعية.
- 200 آلف ساعة تطوعية خلال رمضان.
- 10 آلاف عربة تعمل على مدار الساعة.
- 24.960 من عبوات زمزم.
- 130.000 لتر من المطهرات.
- 3.000 لتر من المعطرات.
- 32.700 لتر في تعقيم السجاد.
- 5.600 لتر من معقمات الأيدي.
- 2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات.
- 2.700 لتر من التعقيم بالبايوكير.
- 32.700 لتر في تعقيم الأسطح.
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