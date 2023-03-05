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التطوع في الحرمين الشريفين الأكثر تنظيما في العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام، كما حرصت على إتاحة 8 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في 10 مجالات تطوعية، وتحقيق نحو 200 ألف ساعة تطوعية خلال رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

فيما حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها لتصل إلى عشرة آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقا عبر تطبيق تنقل.

من جهة ثانية قدمت الرئاسة، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين، وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 2.550 مستفيدا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 83.000 مستفيد من التوعية الميدانية.

خدمة قاصدي الحرمين في رمضان:


  • 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين.
  • 8 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين.
  • 10 مجالات تطوعية.
  • 200 آلف ساعة تطوعية خلال رمضان.
  • 10 آلاف عربة تعمل على مدار الساعة.
  • 24.960 من عبوات زمزم.
  • 130.000 لتر من المطهرات.
  • 3.000 لتر من المعطرات.
  • 32.700 لتر في تعقيم السجاد.
  • 5.600 لتر من معقمات الأيدي.
  • 2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات.
  • 2.700 لتر من التعقيم بالبايوكير.
  • 32.700 لتر في تعقيم الأسطح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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