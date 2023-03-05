التطوع في الحرمين الشريفين الأكثر تنظيما في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام، كما حرصت على إتاحة 8 آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في 10 مجالات تطوعية، وتحقيق نحو 200 ألف ساعة تطوعية خلال رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

فيما حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها لتصل إلى عشرة آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقا عبر تطبيق تنقل.

من جهة ثانية قدمت الرئاسة، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين، وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 2.550 مستفيدا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 83.000 مستفيد من التوعية الميدانية.

خدمة قاصدي الحرمين في رمضان:

