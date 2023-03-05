شكرا لقرائتكم خبر إيقاف تشكيل عصابي يعمل في المتاجرة بالتأشيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تشكيلا عصابيا يعمل في المتاجرة بالتأشيرات بالتواطؤ مع موظفين اثنين بالسفارة السعودية في بنجلاديش تم القبض عليهما لتربحهما 54 مليون ريال مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، فيما تم إيقاف 8 مقيمين من بنجلاديش على ذمة القضية.

وأشارت الهيئة إلى أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقفت رجلي أمن (رقيب وعريف) أجبرا مقيما على توقيع التزام مالي بـ 23 مليون ريال لمصلحة مستثمر أجنبي مقابل حصولهما على 60 ألف ريال من المستثمر.

نتائج التحقيقات

صرح مصدر مسؤول في الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية وهما: الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب آل غنوم، والعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور بن طيب، وكذلك المستثمر الفلسطيني صالح محمد الشلعوط.

وأضاف أنه على ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على 3 مقيمين من بنجلاديش وهم أشرف الدين أكند، والمغير حسين خان، وشفيق الإسلام شاه.

ومن خلال التحقيقات أقروا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بالتواطؤ مع منسوبي سفارة خادم الحرمين ببنجلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على 20,180,000 ريال نقدا ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.

كما تم القبض على 5 مقيمين بنجلادشيين وهم: محمد ناصر الدين نور (مالك لمكتب استقدام بموطنه)، والأمين خان شاهد الله خان، وزيد يو سيد مفي، وأبو الكلام محمد رفيق الإسلام، وعزيز الحق مسلم الدين، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك خارج المملكة.

بيع التأشيرات

وعلى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من: رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين ببنجلادش ونائب السفير «سابقا» عبدالله فلاح الشمري.

ونائب رئيس القسم القنصلي خالد ناصر القحطاني، لتواطؤهما مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ 54 مليون على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها بالخارج.

القضية في سطور:

