تدريب على المعايير الدولية للوقاية من المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمس أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» ورشة تدريبية بعنوان «المعايير الدولية للوقاية من المخدرات» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لمدة يومين بمدينة الرياض، بمشاركة مختصين دوليين ومن ذوي الاختصاص بالجهات المعنية في مجال الوقاية من المخدرات. وتضمنت محاور الورشة موضوعات عدة تتعلق بمخاطر تعاطي المخدرات، كما سلطت الضوء على معايير برامج الوقاية الموثقة علميا حسب الفئات العمرية والبيئات المختلفة. وثمنت «نبراس» جهود الجهات المشاركة في البرامج الوقائية؛ للحد من مخاطر المخدرات بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز حصانته. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة شارك ببرامجه وأدواته وخبراته الميدانية المعنية بالمخدرات والجريمة في تطوير وتقييم البرامج الوقائية.

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