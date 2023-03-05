«الوالدية الفاعلة».. حملة لتعزيز دور الأسرة في التنمية المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز دور الأسرة في التنمية المستدامة أطلق مجلس شؤون الأسرة حملة توعوية بعنوان «الوالدية الفاعلة» تحت شعار «أثر تربوي مستدام»، في إطار الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي تهدف في أحد جوانبها إلى إطلاق مبادرات تعزز الأثر التربوي وتكسب الوالدين المفاهيم التربوية البناءة من خلال برامج العمل والمبادرات التي تشرف عليها لجنة الطفولة بالمجلس.

تهدف الحملة إلى إثراء المعرفة والارتقاء بالمفاهيم التربوية لدى الفئات المستهدفة، كما تلقي الضوء على أبرز الموضوعات التي تلامس الأبناء، لتمكن الوالدين من فهم مراحل نموهم وتنمي مقدرتهم على التعامل مع مختلف احتياجاتهم النفسية، إضافة إلى التوعية بأهمية توفير الحماية الاجتماعية، والتفاعل الإيجابي داخل محيط الأسرة لبناء أسر مترابطة ومستقرة.

الجدير بالذكر أن نطاق الحملة يغطي مختلف وسائل الإعلام التقليدي والرقمي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتتضمن الحملة إطلاق مسلسل كرتوني يبسط مفاهيم الوالدية الفاعلة، إلى جانب نشر فيلم توعوي، ومحتوى تثقيفي وتوعوي وتفاعلي متنوع على مدار 5 أسابيع عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد صرحت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل بأن حملة الوالدية الفاعلة واحدة من 9 حملات توعوية ترعاها الاستراتيجية الوطنية للأسرة، وأضافت أن المجلس يعتزم إطلاق منصة الكترونية تحت مسمى «الوالدية الفاعلة» لتكون مرجعا دائما يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه، كما ستتيح المنصة خاصية التواصل المباشرة مع الجمهور على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن الحملة تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة لتمكين الأسرة ورفع مستوى وعيها لتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة للمجتمع السعودي لما في ذلك من انعكاس على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أهداف الحملة:

