تواصلت الأعمال بمشروع تطوير جزيرة النورس بكورنيش جدة الشمالي، ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وفقا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة. ويهدف المشروع إلى أن يصبح متصلًا بمشروع الواجهة البحرية ومفتوحًا للعامة، ويحتوي على مجموعة من المطاعم والمقاهي ومرسى للقوارب وصالات سينما وشاطئ نسائي ونادٍ صحي، وممشى بعرض 25م وبطول 1000 وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 5%. ويدعم المشروع المواهب الوطنية ورواد الأعمال السعوديين لتوفير البيئة المناسبة لإبراز المواهب السعودية. مشروع النورس 1- إضافة 25000 م2 من الممرات إلى كورنيش جدة 2- معرض للفنون ومرافق ترفيهية 3- نادٍ شاطئي للسيدات بمساحة 4000 م2 4- قاعة مناسبات ونادي مارينا 5- مجمع سينما بمساحة تزيد عن 3700 م 6- 100 وحدة فيلل وشاليهات 7- أماكن لليخوت والقوارب وأرصفة بسعة 90 قاربا



كانت هذه تفاصيل خبر %5 إنجازا بنورس كورنيش العروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.