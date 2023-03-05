276 دورية لحماية الغطاء النباتي

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 276 دورية لحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، في المتنزهات والمراعي والوديان، والفياض والروضات في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار «الدرونز»، وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

وأكد المشرف العام على التراخيص واللوائح المستشار علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لعام 2023، يشمل جميع مناطق المملكة؛ بمدة زمنية للمشروع 3 سنوات.

وأشار الأسمري إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات، والمتنزهات والمراعي حول المملكة، عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات، لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًّا ودوليًّا في هذا المجال.

دوريات بالمناطق العام الماضي

عسير

100

الباحة

40

الطائف

40

جازان

22

500 دورية للمركز منذ تأسيسه