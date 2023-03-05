276 دورية لحماية الغطاء النباتي

وأكد المشرف العام على التراخيص واللوائح المستشار علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لعام 2023، يشمل جميع مناطق المملكة؛ بمدة زمنية للمشروع 3 سنوات.
وأشار الأسمري إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات، والمتنزهات والمراعي حول المملكة، عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات، لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًّا ودوليًّا في هذا المجال.
دوريات بالمناطق العام الماضي
عسير
100
الباحة
40
الطائف
40
جازان
22
500 دورية للمركز منذ تأسيسه
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