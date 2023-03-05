الاحتفاء بيوم الحياة الفطرية

فعلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم العالمي للحياة الفطرية، تحت شعار «تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية». وأكدت المحمية من خلال منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها تسعى لتحقيق التوازن البيئي وحماية الكائنات الفطرية لخلق بيئة مستدامة، مشيرة إلى أن حماية مقدراتنا وتعزيز استدامتها تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود. يذكر أن اليوم العالمي للحياة الفطرية يأتي فرصة للاحتفاء بثراء التنوع الأحيائي وأهميته في حياة الإنسان، ومدى الحاجة لتكثيف الجهود لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها والحد من الأنشطة الضارة ذات التأثيرات السلبية اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وتوعية الناس حول أهمية ودور جميع أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية والنظم البيئية.



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