انطلقت أعمال تنظيف أشجار المانجروف في كورنيش الغدير بسيهات ضمن حملة «لنجعلها خضراء» في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات ونادي الخليج ومشاركة المتطوعين، وذلك تزامنًا مع فعالية موسم شتاء الشرقية، التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة غابات المانجروف بسيهات.

واحتوت الفعاليات التي بدأت غرة مارس وتستمر حتى الرابع من مارس؛ على عديد من الأنشطة، التي تناسب كافة الفئات العمرية، التي وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، وتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.