تنظيف أشجار المانجروف

واحتوت الفعاليات التي بدأت غرة مارس وتستمر حتى الرابع من مارس؛ على عديد من الأنشطة، التي تناسب كافة الفئات العمرية، التي وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها: فعاليات الشواطئ وضمت حملات تنظيف غابات المانجروف، وتشجير وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.
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