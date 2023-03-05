25 ألف عبوة زمزم يوميا

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين، وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين يوميا عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ2.550 مستفيدًا، وتقديم التوعية الرقمية لـ30 ألف مستفيد، إلى جانب 83 ألف مستفيد من التوعية الميدانية.

وجرى تقديم خدمة التطويف لـ2.003 مستفيدين، واستخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و3 آلاف لتر من المعطرات، و32.700 لتر في تعقيم السجاد، إضافة إلى تقديم 5.600 لتر من معقمات الأيدي، و2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2.700 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.700 لتر في تعقيم الأسطح.

كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 450 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ24.450 مستفيداً، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ3.581 مستفيداً، إلى جانب فرش 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام.