المملكة الأولى عالميا في التعليم التقني والتدريب المهني

حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً، في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي، في برامج مهنية وتقنية، وذلك حسب «مؤشِّر المعرفة العالمي 2022»، الصادر عن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يوفر بيانات موثوقة، تساعد البلدان وصناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية، وكيفية مواجهتها، واستكشاف سبعة مؤشرات فرعية مركبة، تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخِّص السياق الاجتماعي والسياسي، والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن حصول قطاع التدريب التقني والمهني على المركز الأول، في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية يعكس الاهتمام والدعم السخي الحكومي غير المحدود من القيادة الحكيمة بالمملكة، وحرصها على تأهيل المواطنين والمواطنات، وتنمية مهاراتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومساهمة، في النهضة التنموية التي تعيشها البلاد.

وأوضح الفهيد أن التوسع في الطاقة الاستيعابية سنوياً بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، ضمن مستهدفات المؤسسة التي عملت عليها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث استهدفت في عام 2021م نسبة 24%،واستقطبت أكثر من 28% من خريجي الثانوية، وفي العام الماضي 2022م كان المستهدف للمؤسسة قبول 26% من خريجي الثانوية للالتحاق ببرامج التدريب التقني.

وأضاف محافظ مؤسسة التدريب التقني أن هناك عدة مبادرات وبرامج عملت عليها المؤسسة مكنتها من تحقيق أهدافها في هذا الجانب، من أهمها: التوسع في برامج البكالوريوس، التوسع في برامج التدريب المبتدئة بالتوظيف، وتقديم برامج وتخصصات نوعية تتوافق مع احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة، بالإضافة إلى إطلاق عدة برامج لتوظيف الخريجين والخريجات، والتوسع في مجالات تدريب المرأة، وتطوير البرامج المقدمة لها.

يٌذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حصلت بحسب نتائج مؤشر المعرفة العالمي عام 2021م، على المركز التاسع عالمياً، بعد أن كانت تحتل المركز الـ 12 في عام 2020م، والمركز الـ 86 في عام 2019م، والمركز الـ 117 في عام 2018م.