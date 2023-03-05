تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي الأربعاء المقبل

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وزير التعليم يوسف البنيان، تحتفل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأربعاء المقبل 8 مارس 2023، بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الخامسة، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وستُكَّرم الفائزات في (6) مجالات التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي للترشُّح، وهي: العلوم الصحية (الصحة النفسية)، والعلوم الطبيعية (التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة)، والدراسات الإنسانية (دراسات علميَّة في تقنيات اللغات والترجمة)، والأعمال الفنيَّة (أعمال فنية تعزِّز هوُية المملكة عالميًا)، والأعمال الاجتماعية (مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة)، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية (مشاريع ريادية أسهمت في التصميم الداخلي).

وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتسليط الضوء عليها وتقدير المتميِّزات والمبدعات، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة، ودعم العمل النسائي المتميِّز.

وكان أعلن عن إطلاق أول جائزة في المملكة العربية السعودية خاصة بالتميُّز النسائي، وهي جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، باسم شقيقة الملك عبدالعزيز، الأميرة نورة بنت عبدالرحمن-رحمهما الله-؛ تقديرًا لمكانتها وتميّزها، واعترافًا بدورها التاريخي في دعم دور المرأة.

ويُشار إلى أنَّ استحداث "جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي"، جاء بقرار من مجلس الوزراء، ومرت الجائزة بـ(4) دورات سابقة للمساهمة في تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال دعم المرأة السعودية والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تُبرز دورها التنموي والحضاري، ورفع مستوى الوعي الذاتي لديها، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.