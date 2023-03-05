السعودية اليوم / هيئة قناة السويس تنجح في التعامل مع جنوح سفينة حاويات بالقناة



القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

نجحت هيئة قناة السويس المصرية في تعويم سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" التي جنحت اليوم خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب بعد حدوث عطل مفاجئ لها.

وأفاد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع - فى بيان له اليوم- بأن الهيئة دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة، مؤكدًا عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ.

وأشار إلى أن جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكل طبيعي، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب.

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22:18ت م

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