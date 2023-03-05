السعودية اليوم / سموُّ محافظِ حفر الباطن يستقبلُ مديرَ شرطة المحافظة



حفر الباطن 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن بمكتبة اليوم، مديرَ شرطة المحافظة العميد فايز بن معجب الشهراني، يُرافقه مساعد مدير الشرطة العميد ماجد بن برجس العتيبي، الذي صدر أمر ملكي كريم بترقيته لرتبة عميد.

وهنَّأ سموُّه العميدَ العتيبي على الثقة الكريمة، معربِا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

21:53ت م

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