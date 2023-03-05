السعودية اليوم / "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".. جلسة ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، جلسة حوارية بعنوان "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".

وشارك في الجلسة أستاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق في جامعة هارفرد البروفيسور لورانس ليسينج، وأستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة سيوري البروفيسور راين أوبوت، وعضو هيئة التدريس في مشروع مجتمع المعلومات بجامعة بيل البروفيسور أنوبام تشاندر، والدكتور كيستوفر ماركو محاضر بكلية الحقوق وباحث مشارك أول في جامعة كامبردج، البعد القانوني للذكاء الاصطناعي.

وتحدث المشاركون عن الاستخدمات المختلفة للذكاء الاصطناعي، بوصفها أكثر وسيلة ملائمة للقانون، مشيرين إلى أن التقنية يتوقع بعد ١٠ سنوات أن تقوم بأتمتت ما يقارباً ٧٥٪؜ مما يقوم به المحامون.

وأبانو أن وجود العنصر البشري مهم خاصة في جانب إصدار الأحكام والأراء العادلة، مع أهمية الاستفادة من التقنية في مختلف المجالات كونها تختصر الوقت.

// انتهى //

21:14ت م

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