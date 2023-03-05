السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أمير المنطقة الشرقية يستقبلُ سفيرَ مملكة البحرين لدى المملكة



الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

// انتهى //

21:13ت م

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