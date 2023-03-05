السعودية اليوم / تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. وزير التعليم يُكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي الأربعاء المقبل



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تحتفل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الأربعاء المقبل، بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الخامسة، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وستُكَّرم الفائزات في (6) مجالات تم الاعلان عنها في أكتوبر الماضي للترشُّح، وهي: العلوم الصحية (الصحة النفسية)، والعلوم الطبيعية (التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة)، والدراسات الإنسانية (دراسات علميَّة في تقنيات اللغات والترجمة)، والأعمال الفنيَّة (أعمال فنية تعزِّز هوُية المملكة عالميًا)، والأعمال الاجتماعية (مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة)، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية (مشاريع ريادية أسهمت في التصميم الداخلي).

وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة

يذكر أنَّ استحداث "جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي"، جاء بقرار من مجلس الوزراء، ومرت الجائزة بـ(4) دورات سابقة للإسهام في تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال دعم المرأة السعودية والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تُبرز دورها التنموي والحضاري، ورفع مستوى الوعي الذاتي لديها، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.

// انتهى //

21:20ت م

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الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تحتفل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الأربعاء المقبل، بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الخامسة، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.وستُكَّرم الفائزات في (6) مجالات تم الاعلان عنها في أكتوبر الماضي للترشُّح، وهي: العلوم الصحية (الصحة النفسية)، والعلوم الطبيعية (التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة)، والدراسات الإنسانية (دراسات علميَّة في تقنيات اللغات والترجمة)، والأعمال الفنيَّة (أعمال فنية تعزِّز هوُية المملكة عالميًا)، والأعمال الاجتماعية (مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة)، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية (مشاريع ريادية أسهمت في التصميم الداخلي).وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية ، وتسليط الضوء عليها وتقدير المتميِّزات والمبدعات، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة، ودعم العمل النسائي المتميِّز.يذكر أنَّ استحداث "جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي"، جاء بقرار من مجلس الوزراء، ومرت الجائزة بـ(4) دورات سابقة للإسهام في تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال دعم المرأة السعودية والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تُبرز دورها التنموي والحضاري، ورفع مستوى الوعي الذاتي لديها، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.// انتهى //21:20ت م0172

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