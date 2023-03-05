

القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الدورة الـ 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمشاركة عدد من وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

ويناقش الاجتماع أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراض الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، ونتائج أعمال الدور الـ 43 للجنة الخُبراء القانونيين، ونتائج أعمـال الدورة الـ 21 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، ومشروع الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني (المعدلة).

كما يبحث الاجتماع الإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المُشاركة في الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف 2023)، ونشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين السابقة والحالية، فضلاً عن تحديد مشروع جدول أعمـال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمـل العربي الذي يعقد العام القبل.

//انتهى//

20:42ت م

0167





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الـ 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.