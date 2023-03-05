شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم بالوطن العربي، موعد إنطلاق فعاليات كلاسيكو الكرة السعودية، والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي اتحاد جدة، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

توقيت مباراة النصر ضد اتحاد جدة

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره فريق الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل الموافق الـ9 من شهر مارس 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي 2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة

وتنقل أحداث مباراة النصر والاتحاد في إطار منافسات دوري روشن السعودي عبر شاشة قناة SSC Sport 1 HD، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات دوري روشن السعودي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، في حين يحتل الاتحاد المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة.

