شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موعد إنطلاق فعاليات مباراة الزعيم، ضد نظيره نادي الفتح، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره نادي الفتح، مساء يوم غدًا الأثنين الموافق السادس من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية احداث مباراة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي

تنقل أحداث مباراة الهلال ضد نظيره نادي الفتح، عبر قناة SSC SPORT السعودية الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة المحلية، والتي ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:- 12523

الاستقطاب:- افقي.

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6

تردد قناة ssc

القمر الصناعي العربي:- عرب سات

التردد:- 12418.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.