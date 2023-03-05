شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل إنطلاق الجولة الـ20 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية بالوطن العربي، موعد إنطلاق فعاليات مباريات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

موعد إنطلاق مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي

وتنطلق أحداث مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجاري، والتي تشهد على العديد من المواجهات القوية.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك خلال السطور التالية..

يحتل النصر السعودي صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب الوصافة بـ 44 نقطة.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع بـ 33 نقطة، لكن لديه 3 لقاءات مؤجلة.

النصر 46 نقطة

الاتحاد 44 نقطة

الشباب 40 نقطة

الهلال 33 نقطة

التعاون 31 نقطة

الفتح 28 نقطة

الطائي 25 نقطة

الفيحاء 23 نقطة

ضمك 22 نقطة

الاتفاق 22 نقطة

أبها 22 نقطة

الرائد 21 نقطة

الوحدة:20 نقطة

الخليج:16 نقطة

العدالة 13 نقطة

الباطن 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل أحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث هذه البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.