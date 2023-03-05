شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قائمة الزمالك المصري الرسمية لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني البرتغالى جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق الرسمية لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ينتظرها عشاق القلعة البيضاء.

قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة الترجي التونسي

وشهدت قائمة الزمالك العديد من المفاجآت الكبيرة أبرزها عودة محمود حمدي الونش إلى القائمة من جديد بعد غياب كبير عن الملاعب بسبب الإصابة وجاءت قائمة الفريق بالكامل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

ومن المُنتظر ان يكون موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في رابع جولات دوري ابطال إفريقيا في المواجهة التي ستنطلق في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.