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بيئة مكة تقيم ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية
أقامت الغرفة التجارية بمكة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعي ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في...
الملك يوافق على تزويد الملحقيات والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة...
تعرف على المعينين الجدد في الأوامر الملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 7 أوامر ملكية تضمنت تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة...
أوامر ملكية .. الدوسري وزيرا للإعلام والسلطان عضوا بمجلس الوزراء
أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عددا من الأوامر الملكية بتعيينات في عدد من الجهات الجكومية شملت تعيين سلمان بن...
إدانة 13 شخصا في قضية فساد جنائية
صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم...
24 ألفا يتنقلون بالقطارات يوميا
نقل القطاع السككي خلال يناير الماضي 1.101 مليون طن من المعادن، ونقل قطار الشحن للبضائع 153 ألف حاوية، في وقت تم نقل أكثر من 729 ألف راكب...
6 مناطق ممطرة وانخفاض الحرارة بمنطقتين
هطلت السبت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة...
كانت هذه تفاصيل خبر عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد يحقق رقما قياسيا جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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