عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد يحقق رقما قياسيا جديدا

بيئة مكة تقيم ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية أقامت الغرفة التجارية بمكة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعي ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 13 شعبان 1444 هـ 13 شعبان 1444 هـ الملك يوافق على تزويد الملحقيات والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 شعبان 1444 هـ 13 شعبان 1444 هـ تعرف على المعينين الجدد في الأوامر الملكية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 7 أوامر ملكية تضمنت تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 شعبان 1444 هـ 13 شعبان 1444 هـ أوامر ملكية .. الدوسري وزيرا للإعلام والسلطان عضوا بمجلس الوزراء أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عددا من الأوامر الملكية بتعيينات في عدد من الجهات الجكومية شملت تعيين سلمان بن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 شعبان 1444 هـ 13 شعبان 1444 هـ إدانة 13 شخصا في قضية فساد جنائية صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 شعبان 1444 هـ 13 شعبان 1444 هـ 24 ألفا يتنقلون بالقطارات يوميا نقل القطاع السككي خلال يناير الماضي 1.101 مليون طن من المعادن، ونقل قطار الشحن للبضائع 153 ألف حاوية، في وقت تم نقل أكثر من 729 ألف راكب... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 13 شعبان 1444 هـ 13 شعبان 1444 هـ 6 مناطق ممطرة وانخفاض الحرارة بمنطقتين هطلت السبت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 شعبان 1444 هـ 12 شعبان 1444 هـ

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