تعرف على المعينين الجدد في الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 7 أوامر ملكية تضمنت تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام.

كما تضمنت الأوامر تعيين حمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.

وأيضا أمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وأخيرا تعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي نبذة عن المعينين:

سلمان الدوسري

وزيرا للإعلام

إعلامي وكاتب سعودي له مقال ثابت على صحيفة الشرق الأوسط يحظى بمتابعة واسعة وهو عضو مجلس تحرير لقناتي العربية والحدث. وفي مايو 2021، منحه الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية.

بدأ الدوسري حياته المهنية عام 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مراسلا في صحيفة الاقتصادية، ثم صحيفة الشرق الأوسط، واستمر بالعمل في المجموعة حتى ترأس الاقتصادية في 2011، ثم الشرق الأوسط في 2014. وتولى سلمان الدوسري كذلك رئاسة تحرير مجلة "المجلة" التي تصدر شهريا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية.

إبراهيم السلطان

وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء

مواليد 1955 مهندس، وهو أمين مدينة الرياض السابق. يحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. عين أميناً لمدينة الرياض في 9/ 4/ 1436 هـ.وفي 26 فبراير 2018م تم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وفي أكتوبر 2022 عُيّن رئيسًا لمجلس إدارة شركة داون تاون السعودية، كما أنه عضو مجلس في كلاً من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة.

راكان الطوق

مساعدا لوزير الثقافة

تقلد منصب المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، وهو نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية.

عبدالرحمن الحركان

محافظا لهيئة عقارات الدولة

من مواليد عنيزة عام 1962، وتم تعيينه عضواً لمجلس الإدارة عام 2020. وبدأ حياته المهنية في عام 1985، في قطاع التعليم كمعيد في كلية العمارة والتخطيط بجامعه الملك سعود، وتقلد في مجال التعليم عدة مناصب هامة، حيث عمل عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط، ثم عميداً لشؤون القبول والتسجيل، ثم رئيساً أكاديمياً لجامعة الفيصل، ثم مستشاراً لوكيل جامعة الملك سعود، ثم شغل منصب المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير).

وقد تقلد الدكتور الحركان عدداً من المناصب الإدارية التنفيذية، منها نائباً للرئيس في مجموعة صافولا، وأميناً عاماً لأوقاف جامعة الملك سعود ورئيساً تنفيذياً لقطاع الأعمال، ورئيساً تنفيذياً لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، ومستشاراً تنفيذياً لمجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة، كما عمل رئيساً للجنة الإشرافية لمجموعه بن لادن السعودية، ومستشاراً لمعالي وزير المالية.

إسماعيل الغامدي

مساعدا لوزير الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية للخدمات المشتركة

تخرج من كلية هارفود للأعمال من ولاية بوسطن الأمريكية ضمن برنامج تطوير القادة وبكالوريوس في علوم الحاسوب من “جامعة الملك عبدالعزيز” عام 1997، وشغل الغامدي منصب الرئيس التنفيذي لرعاية العملاء في شركة موبايلي بداية عام 2017، وذلك بعد أن تقلد العديد من المهام التنفيذية ضمن إلادارة العليا في الشركة. ويمتلك المهندس إسماعيل أكثر من 20 عاما خبرة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.

حمود المريخي

مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

في مايو 2022 صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والأمر الجديد تضمن تعديل المرتبة إلى وزير.