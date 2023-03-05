

الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي اليوم، جلسة حوارية بعنوان "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي"، بمشاركة الوكيل المساعد للتطوير والآداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل المهندس ماجد المحيميد.، ووكيل وزارة العدل في روسيا الاتحادية فاديم فيدوروف، ووكيل وزارة العدل في جمهورية أذربيجان أزير جافاروفو وهونج.

واستعرض المهندس المحيميد تجربة المملكة ممثلة بوزارة العدل في التحول الرقمي ومراحل تطوره، مشيراً إلى أنه أصبح أحد أهم الركائز الأساسية في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين من الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.

وبين أن هناك أكثر من ١٤٠ خدمة إلكترونية مقدمة للمستفيدين من وزارة العدل، وأكثر من ١٨٠ الف زيارة للمستفيدين بشكل يومي، مفيدًا أن أكثر من ٩٥٪ من الجلسات تتم الآن افتراضيًا، ونسبة الزيارات الحضورية في المحاكم التنفيذية ٠٪، كما أصبحت أعمال الوكالات بجميع تفاصيلها ومستوياتها إلكترونية من خلال بوابة “ناجز”، حيث حققت أكثر من ٤٧ مليون زيارة خلال عام ٢٠٢٢م، وأكثر من ١.٩٠٠.٠٠٠ جلسة قضائية وأكثر من ٧٠٠ ألف حكم قضائي، إلى جانب إصدار أكثر من ٤ ملايين وكالة، وأكثر من ٤٠ ألف تسجيل ملكية، والعديد من الخدمات العامة والاجتماعية التي تمت جميعها من خلال تطور التحول الرقمي في وزارة العدل.

فيما استعرض المشاركون خلال الجلسة تجربة بلدانهم في التحول الرقمي، كما تطرقوا إلى مراحل التحول في الإجراءات الجنائية وصولاً إلى الإجراءات الجنائية الحديثة الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات والمستندات، وإدخال التقنيات الرقمية في الأنشطة القضائية بشكل مكثف، وتزويد الأفراد والكيانات القانونية بمعلومات كاملة عن النظام القضائي والحصول على معلومات حول هيكل وأنواع المحاكم واختصاصاتها.

// انتهى //

19:17ت م

0157





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي".. جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.