السعودية اليوم / الإدارة العامة للمرور تشارك في أسبوع المرور الخليجي



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تشارك الإدارة العامة للمرور مع إدارات المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي، وذلك إنفاذًا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، الذي تنطلق فعالياته لهذا العام يوم الأحد 5 مارس 2023 تحت شعار (حياتك أمانة).

وتأتي هذه المناسبة لتذكير مستخدمي الطريق بأهمية المحافظة على حياتهم وحياة الآخرين من خلال الالتزام بتطبيق نظام المرور والتخطيط لرحلاتهم اليومية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، التي تعكس بعض النتائج السلبية ولا تمثل ثقافة مجتمعنا الطموح للوصول إلى الريادة في مجالات جودة الحياة كلها، وتُعدّ من أهم ركائز رؤية وطننا الغالي.

ويحظى الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور، بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة في كل ما من شأنه تحقيق سلامة الإنسان وأمنه، من خلال تعزيز مستوى السلامة المرورية والتوسع في استخدام التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية المرورية.

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19:10ت م

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