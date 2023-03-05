السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الخامس



عمّان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري اليوم، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الخامس تحت عنوان "نحو مرافق مياه ذكية ورشيقة"، الذي تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) بالتعاون مع وزارة المياه والري الأردنية والمجلس العربي للمياه التابع للجامعة العربية، بمشاركة 19 منظمة وهيئة دولية.

وأكد السفير السديري أهمية المؤتمر الذي يُعنى بتنفيذ المشاريع بدون حفر، لا سيما وأن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق شحاً بالمياه، مشيراً إلى المبادرات النوعية التي قدمتها المملكة العربية

وقال ": لا شك بأن هذا المؤتمر والمعرض يهدف لمناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي، من أجل العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام بالوطن العربي.

وأوضح السفير السديري، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاعَ المياه على المستوى العربي الطلبَ الحالي والمستقبلي على المياه كعنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية، واستدامة النمو الزراعي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يحتم على الجميع رفع مستوى التعاون والعمل المشترك على المستويات كافة من برامج ومبادرات؛ لتحقيق الأمن المائي بكل جوانبه من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية بما يلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، مع تبني آليات عملٍ وحوكمة تسهم في تحسين مستوى تقديم الخدمة لجميع القطاعات المستهلِكة للمياه.

ولفت إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بقطاع المياه؛ لمواجهة تحدي محدودية موارد المياه؛ حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتطوير استراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية المملكة 2030، تتضمن أهدافاً استراتيجية وبرامج ومبادرات تعمل كمنظومة واحدة؛ لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة، مع وجود برامج تتبنى البحثَ والابتكار كخيارٍ إستراتيجي لرفع الكفاءة وبناء القدرات للقطاع.

ويتضمن المؤتمر 47 جلسة عمل حوارية يتحدث فيها 225 خبير مياه وصرف صحي من دول العالم في مجالات التنمية المستدامة وتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي والمالي لمرافق المياه.

// انتهى //

18:41ت م

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عمّان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري اليوم، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي الخامس تحت عنوان "نحو مرافق مياه ذكية ورشيقة"، الذي تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) بالتعاون مع وزارة المياه والري الأردنية والمجلس العربي للمياه التابع للجامعة العربية، بمشاركة 19 منظمة وهيئة دولية.وأكد السفير السديري أهمية المؤتمر الذي يُعنى بتنفيذ المشاريع بدون حفر، لا سيما وأن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق شحاً بالمياه، مشيراً إلى المبادرات النوعية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمواجهة تحديات قطاعَ المياه، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام يدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويات كافة، المحلية، الإقليمية، والدولية.وقال ": لا شك بأن هذا المؤتمر والمعرض يهدف لمناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي، من أجل العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام بالوطن العربي.وأوضح السفير السديري، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاعَ المياه على المستوى العربي الطلبَ الحالي والمستقبلي على المياه كعنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية، واستدامة النمو الزراعي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يحتم على الجميع رفع مستوى التعاون والعمل المشترك على المستويات كافة من برامج ومبادرات؛ لتحقيق الأمن المائي بكل جوانبه من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية بما يلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، مع تبني آليات عملٍ وحوكمة تسهم في تحسين مستوى تقديم الخدمة لجميع القطاعات المستهلِكة للمياه.ولفت إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بقطاع المياه؛ لمواجهة تحدي محدودية موارد المياه؛ حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتطوير استراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية المملكة 2030، تتضمن أهدافاً استراتيجية وبرامج ومبادرات تعمل كمنظومة واحدة؛ لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة، مع وجود برامج تتبنى البحثَ والابتكار كخيارٍ إستراتيجي لرفع الكفاءة وبناء القدرات للقطاع.ويتضمن المؤتمر 47 جلسة عمل حوارية يتحدث فيها 225 خبير مياه وصرف صحي من دول العالم في مجالات التنمية المستدامة وتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي والمالي لمرافق المياه.// انتهى //18:41ت م0149

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