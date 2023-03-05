السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلع على مشروع شركة المياه الوطنية لاستزراع مليون شجرة في واحة بريدة



بريدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على المرحلة الأولى من مشروع شركة المياه الوطنية لاستزراع مليون شجرة في واحة بريدة بالمنطقة ، وذلك ضمن مشاريع الاستزراع وزيادة الغطاء النباتي باستخدام المياه المجددة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس القطاع الشمالي المهندس عبدالمحسن الفريحي، واطلع على عرض عن تفاصيل المشروع، والمستهدفات المستقبلية لاستكمال المرحلة المتبقية من عملية التشجير.

وبين الفريحي أن ما تم زراعته خلال ثلاث سنوات في منطقة القصيم أكثر من مليون و 400 ألف شتلة متوزعة في انحاء المنطقة ، مشيراً إلى أن واحة بريدة يتم تغذيتها من مصدر المياه المجددة الناتجة من محطة المعالجة الأولى ببريدة حيث بلغت نسبة استغلال المياه المنتجة من المحطة 57% ، وأن هناك هدف لرفع نسبة استغلال المياه المجددة على مستوى المنطقة لتصـل النسـبة 100%.

وأوضح رئيس القطاع الشمالي أن المرحلة الأولى في مشروع التشجير باستخدام المياه المجددة تضمنت استزراع ما يزيد عن 543 ألف شجرة من الأشجار البرية المحلية والموائمة لبيئة المنطقة، فيما سيستمر العمل على استكمال أعمال الاستزراع للوصول إلى مليون شجرة خلال هذا العام بإذن الله.

وأشاد سمو أمير القصيم بهذه المبادرات التي تأتي امتدادا لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، ومبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -

// انتهى //

16:58ت م

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بريدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على المرحلة الأولى من مشروع شركة المياه الوطنية لاستزراع مليون شجرة في واحة بريدة بالمنطقة ، وذلك ضمن مشاريع الاستزراع وزيادة الغطاء النباتي باستخدام المياه المجددة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.واستمع سموه إلى شرح من رئيس القطاع الشمالي المهندس عبدالمحسن الفريحي، واطلع على عرض عن تفاصيل المشروع، والمستهدفات المستقبلية لاستكمال المرحلة المتبقية من عملية التشجير.وبين الفريحي أن ما تم زراعته خلال ثلاث سنوات في منطقة القصيم أكثر من مليون و 400 ألف شتلة متوزعة في انحاء المنطقة ، مشيراً إلى أن واحة بريدة يتم تغذيتها من مصدر المياه المجددة الناتجة من محطة المعالجة الأولى ببريدة حيث بلغت نسبة استغلال المياه المنتجة من المحطة 57% ، وأن هناك هدف لرفع نسبة استغلال المياه المجددة على مستوى المنطقة لتصـل النسـبة 100%.وأوضح رئيس القطاع الشمالي أن المرحلة الأولى في مشروع التشجير باستخدام المياه المجددة تضمنت استزراع ما يزيد عن 543 ألف شجرة من الأشجار البرية المحلية والموائمة لبيئة المنطقة، فيما سيستمر العمل على استكمال أعمال الاستزراع للوصول إلى مليون شجرة خلال هذا العام بإذن الله.وأشاد سمو أمير القصيم بهذه المبادرات التي تأتي امتدادا لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، ومبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - السعودية الخضراء ، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 لحماية وتعزيز البيئة ، وكذلك مبادرة " أرض القصيم خضراء" ، كما أشاد سموه بجهود شركة المياه الوطنية نحو الإستفادة القصوى من المياه المجددة في زيادة الغطاء النباتي، مبدياً تقديره لما بينته الإحصاءات والأرقام من خلال الاستفادة المثلى من المياه المجددة سواء في مدينة بريدة أو محافظات المنطقة .// انتهى //16:58ت م0133

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