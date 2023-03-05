السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 1.273 لغماً عبر مشروع "مسام" في عدة محافظات يمنية



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2023م من انتزاع 1.273 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد و220 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.040 ذخيرة غير متفجرة و 11 عبوة ناسفة مبتكرة.

ونزع فريق "مسام" 677 ذخيرة غير منفجرة، و 9 عبوات ناسفة مبتكرة في محافظة عدن، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس، و20 لغما مضادا للدبابات و52 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة.

وفي محافظة مأرب تمكن فريق "مسام" من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة و عبوة واحدة ناسفة مبتكرة في مديرية حريب، و150 لغما مضادا للدبابات في مديرية مأرب، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تم نزع لغمين مضادين للأفراد و 11 لغما مضادا للدبابات وعبوة ناسفة مبتكرة.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 12 لغما مضادا للدبابات، و96 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 18 لغما مضادا للدبابات و191 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 4.811 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 389 ألفًا و706 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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16:38ت م

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